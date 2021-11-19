Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, особенно для детей

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из пункта временного размещения у границы благодарны белорусам за помощь. Об этом они сказали корреспонденту БЕЛТА.

Сегодня 12-й день нахождения нескольких тысяч беженцев на белорусско-польской границе. Сейчас они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси.

"Я с женой и двумя детьми перешел сюда из лагеря у границы. Здесь гораздо лучше условия. Ночуем в тепле, под крышей. Обеспечены всем необходимым. Есть даже молоко для детей. Спасибо за это Беларуси", - рассказывает один беженцев. Он говорит, что все сейчас ждут новостей, как разрешится ситуация.

"Я хочу в Германию ради своих детей. Мы с женой так и не смогли найти достойную работу в Курдистане. Хотя мы и хотим, и можем работать", - подчеркивает беженец. Домой он возвращаться не хочет.

Беженка рассказывает, что уже была в Германии с родителями. Сейчас пробуют вернуться туда снова. "Мы не иждивенцы, как некоторые думают. Родители там тяжело работали. Отец был строителем. На руках носил тяжести на высокие этажи", - говорит она.

Сейчас в пункте временного размещения в ТЛЦ около 2 тыс. человек. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, спальными принадлежностями. Днем работает автолавка. Есть круглосуточное медицинское сопровождение.-0-