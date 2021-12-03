Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На родине нет работы для специалистов, поэтому возвращаться в Ирак я не хочу. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев в ТЛЦ.

Сегодня идет 26-й день беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Среди них и молодой мужчина. Он рассказал, что имеет ученую степень по физике.

"Но в Ираке, если ты не пользуешься поддержкой правительства или нужных людей, то работы не получишь. Я не востребован там. А между тем хочу продолжить образование, развитие, хочу работать в этой сфере, приносить пользу", - говорит мужчина. Он подчеркивает, что не хочет возвращаться в Ирак.

"У меня там нет будущего", - отмечает он. Мужчина, как и другие беженцы, интересуется у журналистов новостями. Прежде всего международной повесткой по своей ситуации. Он не теряет надежды на положительный результат.

"Хорошо, что мы не остались один на один с проблемой. Беларусь нас поддержала. В этом пункте куда лучше, чем было в лесу", - отметил беженец.

В ТЛЦ беженцы обеспечены горячим питанием, им также выдают продуктовые наборы, в гуманитарных грузах поступает и теплая одежда. Работает полевая баня. Также круглосуточно организовано дежурство медиков.-0-