Беженец из ТЛЦ: ждем гуманитарного коридора, домой возвращаться для нас опасно

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев надеются на открытие границы и гуманитарного коридора, так как возвращаться на родину для них очень опасно. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев по имени Заниа.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"Условия неплохие, правда, мы здесь не за этим. Каждый из нас ждет открытия гуманитарного коридора, чтобы попасть в Германию или другие страны ЕС", - рассказал молодой человек. По его словам, возвращения на родину, в Курдистан, никто из них не хочет. "Это для нас очень опасно. Там буквально идет война между людьми, между группировками, на улицах убивают", - рассказал он.

Молодой человек отметил, что беженцы пристально следят за новостями, за тем, как развивается их ситуация. "Пока мы видим помощь лишь от Беларуси. Западные страны, несмотря на их заверения, не делают ничего", - сказал он.-0-