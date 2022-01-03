Беженец на белорусско-польской границе: наши дети хотят учиться

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети беженцев хотят учиться, хотят развиваться. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев из приграничного ТЛЦ.

Сегодня для беженцев на границе идет 57-й день. Сейчас около 500 человек, в том числе женщины и дети, находятся в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Их обеспечивают всем необходимым. Для оказания психологической помощи, организации уроков и досуга рядом с ТЛЦ начал работу мобильный образовательный центр. Здесь с детьми работают гродненские педагоги и психологи, а также волонтеры из числа беженцев, имеющие профильное образование.

"Да, я на родине был учителем. Но там оказался невостребованным. Сейчас иду за лучшей жизнью в Европу. Хочу попасть в Великобританию, там у меня сестра. С удовольствием включился в работу образовательного центра. Видно, что дети соскучились по занятиям, делают все с большим старанием и удовольствием. Они хотят учиться, хотят получать образование и профессию, за этим мы все и отправились в этот путь", - рассказывает один из беженцев.

Еще один беженец, подросток, говорит, что на родине не смог нормально закончить школу. "Хотя у меня хорошо получается с языками. Кроме родного, знаю английский, уже немного понимаю и на вашем языке, могу сказать пару фраз. Очень люблю учиться и, надеюсь, продолжу образование в Германии. Там у меня сейчас живет брат", - рассказывает молодой человек. Он подчеркивает, что многие из беженцев, оказавшихся в ТЛЦ, имеют родню в Европе. Молодой человек надеется, что семьи смогут воссоединиться.-0-