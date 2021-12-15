Беженец в ТЛЦ: хочу попасть к брату в Германию

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев отправились в путь, чтобы воссоединиться с семьями. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Сирии.

Сегодня идет 38-й день нахождения беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Большинство из них выходцы из Иракского Курдистана, но есть представители и других стран.

"Нас, сирийцев, здесь несколько десятков человек. Все разного возраста, из разных мест, но истории у нас общие. Многие хотят воссоединиться со своими семьями в Германии и других странах Европы. У меня, например, там брат", - рассказывает 16-летний парень. Он в лагере один. Родители остались на родине.

"Я же еду к брату. Он мне поможет. Желание одно - продолжить учебу, получить профессию, начать работать и помогать близким", - отметил молодой человек. На родину он возвращаться не хочет. Признается, что там реализовать себя ему будет сложно.

"А еще мы благодарны Беларуси за помощь. Хорошо, что в такой ситуации нас не оставили одних. Есть еда, вода", - рассказал он.-0-