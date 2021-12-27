Беженец в ТЛЦ: мы продолжаем жить надеждами

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы не теряют надежды на благополучное разрешение ситуации. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА один из беженцев.

Сегодня для беженцев на границе идет 50-й день. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Здесь около 600 человек, немало среди них женщин и детей.

"В основном здесь остались семьи. У меня, например, трое детей. Вернуться в Ирак мы не может из соображений безопасности. Спасибо Беларуси за помощь и поддержку, но все же очень тяжело находиться долгое время в таких условиях. Единственное, что нас поддерживает, придает сил ждать - это надежда. Мы надеемся, что на Западе услышат нас, обратят внимание на нашу ситуацию и примут нас", - рассказывает мужчина. Он подчеркивает, что тем, кто остался в ТЛЦ, просто некуда возвращаться.

Он также сказал, что многие семьи оказались разделенными: у кого-то в Евросоюзе родители, у кого-то дети, кто-то идет к братьям и сестрам. "Мы ждем какого-то чуда, ждем, что снова увидим своих родных", - говорит беженец.-0-