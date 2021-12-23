Беженец в ТЛЦ: нам остается верить лишь в чудо

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы продолжают верить в чудо и не теряют надежды попасть в Европу. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев в ТЛЦ.

Сегодня идет 46-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В лагере около 600 человек, немалая часть из которых - женщины и дети.

"Здесь остались только те, у кого нет обратного пути. Каждый день для нас начинается с надежды, ждем, что, может быть, придут какие-то положительные новости. Скоро Рождество и Новый год, говорят, и в вашей стане, и в Евросоюзе это время чудес, хороших решений. Вот и мы верим в чудо, верим, что на нас обратят внимание. Европа готова принять десятки тысяч людей из Афганистана, а несколько сотен беженцев из Ирака у своего порога почему-то не замечает", - сетует мужчина. Он подчеркивает, что именно Запад присылал войска, провоцировал войны и конфликты, из-за которых люди были вынуждены покинуть свои дома.

"Среди нас много женщин, детей. На улице холодно, они болеют. Да, мы находимся под крышей, в тепле, обстановка лучше, чем в лесном лагере, но ее сложно назвать нормальной. Мы шли за лучшей жизнью и, надеюсь, все-таки достигнем своей цели", - резюмирует беженец.

Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым. Им выдается горячее питание, а также продуктовые наборы, необходимые санитарно-гигиенические средства. Ранее выдали теплые вещи и одеяла с матрацами. Также в ТЛЦ круглосуточно дежурят медики. Организована и работа полевой бани.-0-