Беженец в ТЛЦ: президент Беларуси дал нам много энергии

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси дал нам много энергии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал один из беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре после общения с главой белорусского государства.
"Мы благодарны, что он пообещал нам любую помощь и тем, кто хочет вернутся, и тем, кто хочет попасть в Германию. Я хочу пойти в Германию. У меня большая семья и часть из них там. Хочу с ними воссоединиться", - добавил он.
Беженка, также принимавшая участие во встрече с главой государства, отметила: "Визит Президента нам всем очень понравился. Это большая гордость. Мы будем ждать решения нашего вопроса".-0-