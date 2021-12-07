Беженка из ТЛЦ: мы надеемся на лучшее будущее для наших детей

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы надеются на лучшее будущее для своих детей, поэтому и продолжают ждать разрешения своей ситуации. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала беженка по имени Лава.

Сегодня для беженцев идет 30-й день на границе. Находятся они сейчас в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги". Среди них немало семей с детьми.

"Мы решились на то, чтобы попытаться попасть в Европу, ради будущего ребенка. Как и многие другие семьи, мы ищем лучшей жизни потому, что в Ираке не можем устроиться на работу, дать образование своим детям, обеспечить им старт в жизни", - рассказывает молодая женщина. В пункте размещения она находится вместе с четырехлетним сыном и мужем.

"Да, мы в тепле. У ребенка есть еда, теплая одежда. Спасибо за это. Мы сюда ехали не за этим. Мы не хотим задерживаться в Беларуси. У нас другие цели. Надеемся, Европа все же услышит просьбы наших детей", - отметила Лава.

Сегодня беженцы провели очередной стихийный митинг в ТЛЦ. Участвовали в нем в основном дети. Они вышли с рукописными плакатами с обращениями и призывами помочь к Европе и Папе Римскому.-0-