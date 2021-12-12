Беженка в ТЛЦ: хочу воссоединиться с мужем и детьми в Германии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу воссоединиться с мужем и детьми, которые уехали несколько лет назад в Германию. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА рассказала одна из беженок в транспортно-логистическом центре.

"Вся моя семья в Германии. Даже мои дети и муж, они уехали вместе с бабушкой и дедушкой еще несколько лет назад, а у меня не получилось. Я очень хочу воссоединиться с семьей. Здесь, в Беларуси, я совсем одна, и меня не покидает надежда, что я все-таки смогу попасть в Германию", - поделилась женщина.

Она также отметила, что в ТЛЦ людям создали комфортные условия для проживания. "Беларусь обеспечивает нас всем необходимым. Спасибо вашему народу за заботу", - подчеркнула она.-0-