Беженка в ТЛЦ: сейчас, благодаря помощи белорусов, нашим жизням ничего не угрожает

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сейчас, благодаря помощи белорусов, нашим жизням ничего не угрожает. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала беженка в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на границе.

"Мы в тепле, накормлены, одеты. Однако, несмотря на всю заботу со стороны Беларуси, я хочу попасть в Германию. Там уже живет моя родня. Они обещали помочь мне решить проблемы со слухом: я не слышу на одно ухо", - сказала она.

День в транспортно-логистическом центре, где размещены беженцы, идет своим чередом: люди занимаются бытовыми вопросами, наводят порядок, читают новости в ожидании решения своего вопроса, держат связь с близкими по телефону.

За пожарной безопасностью в ТЛЦ продолжают следить патрули МЧС. В помещении строго запрещено курение, розжиг примусов, а также захламление проходов между стеллажами. Сотрудники МЧС строго следят за соблюдением всех противопожарных мер.-0-