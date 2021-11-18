Беженцев в лагере у КПП разделили на группы, их переводят в логистический центр

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцев в лагере у КПП разделили на группы, их переводят в транспортно-логистический центр, передает корреспондент БЕЛТА.
Измученные холодом и ожиданием решения властей ЕС об открытии гуманитарного коридора, большинство беженцев из полевого лагеря приняли решение перейти в ТЛЦ.
Один из беженцев ранее рассказал БЕЛТА, что эта ночь была очень холодной, шел дождь, был сильный ветер, все очень замерзли и утром пытались согреться возле костров.-0-