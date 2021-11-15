Беженцы ставят палатки, раскладывают спальники и разводят костры у польского пункта пропуска

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге и разводят костры. Беженцы разбивают лагерь у пункта пропуска на въезде в Польшу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация спокойная. Беженцы ждут мирного разрешения ситуации.

"Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги". Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", - отметил ранее официальный представитель ГПК Антон Бычковский.-0-