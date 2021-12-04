Беженцы в ТЛЦ организовали очередной митинг

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе организовали очередной митинг, передает корреспондент БЕЛТА.
Они говорят, что не могут вернуться домой, так как там небезопасно. Говорят, что хотят лучшей жизни.
"Мы хотим получить образование, чего в нашей стране сделать нельзя. Мы просим помощи у Папы Римского, чтобы он как-то посодействовал в решении нашей проблемы", - поделилась одна из беженок в ТЛЦ.-0-
Фото Максима Гучека