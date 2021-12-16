Беженцы в ТЛЦ разместили плакат "Спасибо белорусам за поддержку"

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы разместили в ТЛЦ плакат с благодарностями белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 39-й день для беженцев на границе. В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек, из которых около 40% женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать их всем необходимым.

"Люди ценят это. Спасибо, у нас есть крыша над головой, еда, вода, теплая одежда", - рассказывает беженка из Сирии по имени Нур. Над ее палаткой висит благодарственный плакат. На нем написано, что сирийские беженцы благодарят Президента, правительство и народ Беларуси за помощь и поддержку. "Спасибо, Беларусь!" - гласит еще одна надпись.

"Написал плакат наш друг. Без помощи Беларуси нам было бы плохо. Мы не теряем надежды попасть в Евросоюз. Домой не вернемся, там идет война, моего отца убили. Я хочу начать новую жизнь", - сказала молодая женщина.-0-