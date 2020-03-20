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Общество
20 марта 2020, 11:36

Безналичная благотворительность. Как банковская карточка может оказать помощь?

Ежегодно банки направляют на благотворительность сотни тысяч рублей. Под эти цели организовываются различные мероприятия и разовые акции и даже проекты на постоянной основе. Некоторые из проектов банков оказывают регулярную благотворительную помощь, используя для этой цели банковскую карточку. Один из таких проектов был создан оператором программы лояльности "Моцная картка".

В 2017 году оператор республиканской программы лояльности "Моцная картка" компания ООО "ПрофМаркетСистем" создала специальный благотворительный фонд, который оказывает помощь маленьким пациентам ГУ "РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии". Особенность этого фонда в том, что пожертвования перечисляют предприятия торговли и сервиса, участвующие в благотворительной программе. Для этого нужно только иметь банковскую карточку "Моцная картка" и платить ею в любом из 23 предприятий-партнеров. Предприятие – участник благотворительной программы перечисляет в фонд "Моцная картка" определенный процент от суммы транзакции. Кроме того, если "Моцная картка" от Идея Банка или БСБ Банка, то по такой транзакции перечисление в фонд делает также и банк. Все собранные денежные средства отправляются фондом в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, где приобретаются необходимые медикаменты и оборудование, а также оказывается адресная помощь детям, больным онкологией. Держатели карточки при желании могут сделать и персональное пожертвование в фонд "Моцная картка" бонусными баллами. В данном случае за каждую безналичную транзакцию по "Моцнай картке" держателю начисляются баллы, которые в личном кабинете можно обменять на "Купон №1" в бонусной программе "Моцная картка". По каждому такому купону в благотворительный фонд оператор программы лояльности "Моцная картка" направляет 5 рублей и на сайте программы появляется специальное сердечко в "Аллее сердец" с именем благотворителя. Сегодня в "Аллее" уже зажжено более 7 тыс. сердец. С каждым годом сумма средств, направляемых в благотворительный фонд "Моцная картка", растет. Так, в 2019 году удалось собрать 90 тыс. рублей в рамках этой благотворительной программы.

"Благодаря программе "Моцная картка" выросла ценность совершаемых нами привычных действий: при расчетах карточкой наши партнеры дарят шанс на выздоровление маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Чувство сопричастности к большому счастью, а тем более к детскому счастью, дороже всего на свете. Благодаря "Моцнай картке" и нашим партнерам мы подарили возможность помогать легко", – отметил Сергей Дубков, председатель правления ЗАО "БСБ Банк".

"Благотворительная программа "Моцная картка" - это красивая история, которая показывает, что стать героем не так уж и сложно. Главное – не оставаться в стороне, не быть безучастным. "Моцная картка" - это возможность каждый день делать маленький вклад в большое дело, не делая ничего особенного и сложного. И приятно то, что банк напрямую способствует этому", – сказала Елена Папушева, председатель правления ЗАО "Идея Банк".

"В нашей деятельности любая помощь имеет иногда не просто важное, но критическое значение. И то, что "Моцная картка" делает – это очень важно. Очень хочется пожелать, чтобы благотворительная программа росла и развивалась. Это даст шанс большему количеству детей иметь возможность вернуться к нормальной жизни", – подвела итог собранию попечительского совета фонда директор РНЦП детской онкологии Н.Е. Конопля.

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