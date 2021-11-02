Безопасность автоперевозок пассажиров обсудили в Совете Республики

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертный совет при Совете Республики рассмотрел вопросы обеспечения безопасности при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Необходимость изменения подходов к регулированию автомобильных перевозок пассажиров обосновывается прежде всего вопросами обеспечения безопасности людей. Это отмечено сегодня на заседании экспертного совета, - рассказали в пресс-службе. - С учетом декрета от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства" для оказания услуг по внутриреспубликанским перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, получение специального разрешения (лицензии) не требуется. Для начала осуществления данной деятельности установлен уведомительный принцип, который упростил для субъектов хозяйствования процедуру вхождения на рынок перевозок. Вместе с тем недобросовестные перевозчики отмену лицензирования указанных видов перевозок пассажиров восприняли как вседозволенность и возможность не соблюдать установленные законодательством требования к автомобильным перевозчикам".

Указанная тенденция подтверждается результатами проводимых Транспортной инспекцией проверок. Так, в первом квартале проверено 2286 автомобилей-такси, выявлено 2402 нарушения, из них влияющих на безопасность перевозок - 287. Выдано 521 предписание, привлечено к административной ответственности 647 лиц.

Несоблюдение автомобильными перевозчиками требований законодательства напрямую влияет на уровень безопасности выполнения перевозок пассажиров. По данным Транспортной инспекции, в 2020 году с участием перевозчиков автомобилями-такси произошло 76 ДТП с пострадавшими (46 - в 2019 году), количество которых составило 92 человека (59 - в 2019 году), погибли 16 человек (7 человек годом ранее). При этом в целях снижения затрат и получения экономических преимуществ автомобильные перевозчики прибегают к схемам, которые приводят в том числе к недополучению в полном объеме налогов, а также взносов в Фонд социальной защиты населения, нарушению прав потребителей, дестабилизации обстановки на рынке услуг.

"На сегодняшний день вопрос об оказании услуг по перевозке пассажиров достаточно актуален ввиду поступления обоснованных жалоб от жителей города на беспорядочную парковку автомобилей маршрутных такси нелегальных перевозчиков во дворах жилых домов, вдоль тротуаров. Нелегальные перевозчики осуществляют деятельность без прохождения техосмотра автомобиля, не имеют отличительных знаков, не соблюдают правила скоростного режима, не уплачивают налоги, у них нет договора социального страхования ответственности перед пассажирами, - отметила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко. - Да, сегодня мы имеем достаточно низкую стоимость проезда в такси по городу, но, к сожалению, имеют место случаи перевозки пассажиров водителями автомобилей-такси, у которых вообще нет водительского удостоверения, опыт работы только один-три месяца. Поэтому необходимость наведения порядка в данной сфере вызвана прежде всего обеспечением безопасности автомобильных перевозок, повышением качества оказываемых услуг, а также исключением серого рынка оказания услуг. Ведь сегодня те субъекты хозяйствования, кто работает в правовом поле, тоже жалуются на недобросовестную конкуренцию".-0-

Фото Андрея Покумейко