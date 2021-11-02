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Общество
02 ноября 2021, 12:01

Заседание экспертного совета при Совете Республики проходит в Минске

Во время заседания
Во время заседания

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертного совета при Совете Республики под председательством спикера Натальи Кочановой проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем важный вопрос - об автомобильных перевозках пассажиров. Это вопрос, который касается многих жителей нашей страны, предприятий, - отметила Наталья Кочанова. - Мы пригласили к участию в заседании совета людей, которые непосредственно занимаются этой сферой, заместителей и руководителей предприятий транспорта. Выслушаем всех, чтобы принять абсолютно правильное решение".

Как уточнила член экспертного совета при Совете Республики, заведующая информационно-аналитическим отделом секретариата верхней палаты парламента Екатерина Речиц, экспертный совет создан в июне этого года. "Он создан по поручению главы государства, чтобы просвечивать на жизнеспособность проекты законодательных актов по важнейшим вопросам развития страны. В состав экспертного совета входят наиболее авторитетные ученые и практики из разных областей: законотворчества, государственного управления, местного самоуправления, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, связи, транспорта, коммуникаций, охраны окружающей среды. Кроме того, к участию в заседаниях совета приглашаются специалисты по конкретным профильным вопросам", - рассказала она.

По словам завотделом, проекты законодательных актов вносятся на рассмотрение экспертного совета главой государства, Администрацией Президента, Советом Министров и по инициативе Совета Республики. "Как показывают результаты деятельности экспертного совета, некоторым проектам законодательных актов недостает комплексности и системности, надлежащего прогнозирования результатов их принятия. Поэтому, чтобы исключить негативные экономические, социальные и иные последствия в процессе правоприменения, соответствующие заключения вносятся главе государства, - подчеркнула Екатерина Речиц. - На сегодняшний день очевидно, что экспертный совет является эффективным механизмом повышения качества законопроектов и стратегической оценки воздействия нормотворческой деятельности на развитие нашей страны".

"Экспертный совет - это один из элементов, который позволяет всесторонне оценить те решения, те проекты нормативных правовых актов, которые в стране принимаются, - добавил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Это еще одна площадка, где можно всесторонне обсудить те новшества, те предложения, которые вносятся в нормативно-правовую базу Республики Беларусь по тем или иным вопросам. И это полезно, думаю, как для разработчиков, так и для экспертного сообщества, более тесно на стадии обсуждения познакомиться с теми новшествами, которые закладываются проектами нормативных документов".-0-

Фото Андрея Покумейко

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