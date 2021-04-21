БГМУ планирует выполнить более 60 заданий по научно-техническим программам до 2025 года

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет планирует до 2025 года выполнить более 60 заданий по государственным научно-техническим программам и программам научных исследований. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина и ректора БГМУ Сергея Рубниковича, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Белорусский государственный медицинский университет - ведущий профильный вуз страны, где созданы и получили свое развитие мировые научные школы. Это центр, объединяющий образование, науку и инновации в целях разработки и апробации самых перспективных медицинских технологий", - сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что медицина и медицинские технологии - один из значимых приоритетов научно-технического и инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

В числе программ "Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг", "Трансляционная медицина", "Наукоемкие технологии и техника".

Во время встречи обсуждались также вопросы создания на базе БГМУ отраслевых лабораторий Министерства здравоохранения для научного сопровождения инновационных проектов, апробации и внедрения результатов научной и научно-технической деятельности в сфере медицинской микробиологии и патологической анатомии.

В настоящее время в университете функционирует девять факультетов. Научные сотрудники, аспиранты, докторанты, студенты и соискатели БГМУ в прошлом году работали по более чем 100 научным темам. Объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг в прошедшем году превысил Br6 млн.

Активно развивается в БГМУ и молодежная наука. Более 60% студентов университета принимают активное участие в научно-исследовательских работах, более 160 человек включены в банк одаренной молодежи. За последние пять лет 16 студентов стали обладателями стипендии главы государства на соответствующий год.-0-