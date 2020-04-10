БГПУ проведет образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка проведет республиканский волонтерский образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям" с помощью средств информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"Проект будет состоять из серии онлайн-уроков для школьников 1-11 классов по учебным предметам. Проводить занятия, включающие эксперименты, опыты, демонстрации, научно-популярную информацию, будут студенты старших курсов и учащиеся педагогических классов. Первые уроки 13 апреля пройдут по русской литературе, английскому языку, информатике, химии и геометрии", - рассказали в пресс-службе.

Онлайн-занятия состоятся и для учащихся педагогических классов по факультативным предметам. Для них уроки проведет профессорско-преподавательский состав БГПУ. Это авторы-разработчики учебно-методического комплекса "Введение в педагогическую профессию": профессор кафедры возрастной и педагогической психологии Александр Лобанов, заведующая кафедрой психологического обеспечения профессиональной деятельности Милана Бакунович, начальник центра развития педагогического образования Александра Позняк и начальник инновационно-методического отдела центра Валентина Егорова.

Трансляции уроков будут вестись на официальном YouTube-канале БГПУ. После их проведения школьники и учащиеся педагогических классов смогут в чате задать вопросы.-0-