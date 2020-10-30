БГСХА планирует создать научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия планирует создать инновационный научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве. Об этом рассказал сегодня на встрече со студентами и преподавателями БГСХА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам председателя комитета, проект по созданию центра биотехнологий в растениеводстве прошел предварительное рассмотрение в ГКНТ и запланирован к реализации. Кроме того, в академии планируют создать еще один центр - учебно-научно-практический для подготовки специалистов по производству органической продукции.

"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках недавно отметила свой юбилей - 180-летие со дня образования. Это действительно значимая дата не только для высшего учебного заведения, но и для нашей страны в целом: здесь готовят высококлассных профессионалов для сельского хозяйства, разрабатывают новые образцы техники и приборов, проводят серьезные научные исследования, которые имеют высокую актуальность и нашли широкое применение в сельскохозяйственном производстве", - сказал Александр Шумилин.

Александр Шумилин подчеркнул, что БГСХА вносит важный вклад в инновационное развитие страны. Только за прошедший год ученые, аспиранты и докторанты академии создали более 40 видов научно-технической продукции. Набирает обороты и аграрный технопарк, созданный на базе БГСХА. Среди его резидентов - научно-технический центр "Белагроробот", ЧПУП "Распределенные сенсорные системы" и ООО "Технологии земледелия". Сфера их деятельности связана с точным земледелием и животноводством. Кроме того, на рассмотрении находится еще одна заявка на регистрацию в качестве нового резидента от ООО "Белдрон" с проектом по разработке и внедрению инструмента для внесения средств защиты растений дронами. "Тесная связь технопарка с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, создание бизнес-инкубатора и проведение стартап-мероприятий способствуют переходу БГСХА на принципы концепции "Университет 3.0", которая предусматривает выполнение не только образовательных и исследовательских функций, но и функций интегратора научной и предпринимательской экосистем", - отметил председатель ГКНТ.

Перспективы научно-технического и инновационного развития в сельском хозяйстве обсуждались также во время визита Александра Шумилина в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Ученые ВГАВМ в 2018-2020 годах выполняли исследования и проекты по межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, а также программам "Промышленные био- и нанотехнологии - 2020" и "Малотоннажная химия". Академия в 2020 году разработала инструкции по применению более 60 инновационных ветеринарных препаратов, производимых белорусскими фармпредприятиями. Многие научные разработки - бинты с антисептическим эффектом, электроактивированные антисептические растворы - созданы совместно с сотрудниками Витебского медицинского университета и применяются как в медицине, так и в ветеринарии.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия основана 24 апреля 1836 года, открылась 15 августа 1840 года. Это крупнейшее среди стран СНГ и Европы многопрофильное высшее учебное заведение агропромышленного направления. За свою 180-летнюю историю БГСХА подготовила более 100 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Витебская государственная академия ветеринарной медицины создана в 1924 году. В настоящее время ВГАВМ - один из крупнейших среди стран СНГ и Европы вузов ветеринарного профиля. За 95 лет в академии подготовили более 40 тыс. специалистов.-0-