БГУ и Российский университет дружбы народов открыли совместную магистратуру

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ и Российский университет дружбы народов (РУДН) открыли совместную магистратуру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Соответствующий документ подписали руководители двух вузов Андрей Король и Олег Ястребов. Официальная церемония состоялась сегодня в онлайн-формате.

Документ предусматривает обучение студентов на второй ступени по программе "Гражданское право, семейное право, международное частное право" и выдачу дипломов двух вузов. Подготовка специалистов этого профиля пройдет при участии белорусских и российских преподавателей. Обучение, практика и стажировки организуются на площадках двух университетов.

Магистранты изучат на повышенном уровне корпоративное, авторское, договорное, частное, патентное право, коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности, правовое регулирование международной торговли, частноправовое регулирование инвестиционной деятельности.

Первый набор состоится уже в 2021 году. Подготовка в магистратуре БГУ ведется по 49 специальностям. Прием документов пройдет с 27 июня по 5 июля, в Институт бизнеса БГУ - с 1 июня по 21 августа. Вступительные испытания организуют 6-8 июля, в Институт бизнеса - 23-28 августа.-0-

Фото bsu.by