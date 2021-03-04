БГУ поднялся на 100 мест в рейтинге QS по физике и астрономии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ на 100 мест улучшил позицию в предметном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS). Обновленные списки опубликованы сегодня ночью по 51 научному направлению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"БГУ поднялся на 100 позиций в предметном рейтинге "Физика и астрономия" и занял место в группе 451-500 среди почти 30 тыс. существующих вузов. Рост обусловлен улучшением репутации среди экспертов, увеличением числа статей по предметной области и количества их цитирований", - рассказали в пресс-службе.

Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям. В зависимости от специфики категории количество ранжированных вузов варьируется от 50 до 600 лучших.

Основу методики QS составляют четыре критерия. Это репутация учреждения по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей, среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период и индекс Хирша вуза в данной научной области. При этом методика не учитывает публикации, подготовленные большими коллаборациями, участником которых является и БГУ. Несмотря на это условие, белорусский вуз входит в список элитных университетов мира в области физики и астрономии.

Возглавил предметный рейтинг QS "Физика и астрономия" Массачусетский технологический институт. Из стран-соседей в этой категории представлены 16 российских университетов, среди которых МГУ им. М.В.Ломоносова (29-е место), Московский физико-технический институт (50-е), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (86-е), Новосибирский государственный университет (90-е), шесть польских вузов во главе с Варшавским университетом (151-200), из других стран - Вильнюсский университет (301-350), Киевский национальный университет им. Т.Шевченко (401-450), Университет Тарту (451-500).

БГУ единственный из университетов Беларуси присутствует в предметном рейтинге QS по физике и астрономии с 2017 года. Кроме QS, БГУ представлен в шести предметных рейтингах других агентств: Shanghai Ranking Consultancy по физике с позицией 201+, Times Higher Education по инженерным наукам и технологиям (601+) и физическим наукам (801+), U.S. News по физике (176) и по химии (612), URAP по физическим наукам (778). Также БГУ участвует в 11 глобальных рейтингах университетов мира, в том числе в QS, занимая 317-е место, а в U.S. News - 367-е. -0-