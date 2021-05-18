БГУ продолжает проект "Год народного единства": студенты посетят храм-памятник в честь Всех святых

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 19 мая посетят студенты БГУ. Это одно из запланированных мероприятий проекта БГУ "Год народного единства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Состоится встреча с протоиереем Федором Повным, который расскажет о храме и крипте, где захоронены останки неизвестных солдат, павших в сражениях Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Продолжится мероприятие заседанием круглого стола "Православная церковь в Беларуси: история и современность". Участники обсудят особенности многовековых православных традиций, перспективы православной церкви, а также сохранение исторической памяти, экспонирование предметов религиозного культа.

Проект БГУ "Год народного единства" проводится в университете с марта. За два последних месяца студенты и преподаватели вуза посетили четыре храма различных конфессий в Минске: соборную мечеть, костел Матери Божьей Будславской, синагогу Бейс Исроэль, храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Организует культурно-образовательное мероприятие исторический факультет БГУ.-0-