БГУ проведет евразийскую олимпиаду по аналитической экономике и прогнозированию

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию стартует 15 ноября в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, развития творческих способностей, стимулирования интереса студентов к изучению экономических наук и инструментов математического анализа. Организатором выступает экономический факультет БГУ.

К участию приглашаются студенты 3-5 курсов профильных факультетов вузов Беларуси и других стран. Команды должны состоять из 3-4 студентов и руководителя. Регистрация осуществляется до 15 ноября по ссылке.

Интеллектуальное состязание включает два этапа - заочный и очный. Первый пройдет с 1 декабря по 15 февраля и предполагает командное решение предложенных задач. По его итогам будут определены участники второго тура. Здесь ребята с использованием компьютерных программ выполнят и презентуют экономическое исследование прикладного характера.

Конкурсные задания разработаны в рамках учебных дисциплин "Эконометрика пространственных данных", "Макроэкономика", "Статистика", "Теория игр" / "Исследование операций", "Финансовая оптимизация", "Корпоративные финансы" и "Макроэкономический анализ".

Финал конкурса пройдет весной 2022 года.

Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится с 2014 года. За время проведения ее участниками стали свыше 1 тыс. студентов из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран.-0-