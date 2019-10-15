БГУ занял 25-е место среди лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское агентство QS опубликовало сегодня рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA), где БГУ занял 25-е место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В оценочном списке отражены 350 лучших вузов из более 2900 университетов заявленного региона. Таким образом, позиция БГУ соответствует вхождению в 1% лучших университетов на данной территории", - подчеркнули в пресс-службе.

Оценка деятельности высших учебных заведений рейтингом QS EECA проводилась по девяти критериям: академическая репутация; репутация среди работодателей; соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава; доли сотрудников с ученой степенью, приглашенных преподавателей из других стран, иностранных студентов; эффективность интернет-ресурсов; количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника; цитируемость научных статей ученых университета.

Наиболее высокие позиции в рейтинге БГУ занимает по показателям репутации среди академического сообщества и работодателей, а также соотношения числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава. Это свидетельствует о высоком качестве преподавания в БГУ, так как основу оценивания составляет опрос международных экспертов, добавили в вузе.

В данном рейтинге из белорусских учреждений высшего образования также представлены БНТУ (103-е место), БГУИР (158-е место) и Гродненский государственный университет им.Я.Купалы (195-е место).

Тройку лидеров регионального рейтинга составили МГУ имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

В рейтинге университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии участвуют вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.-0-