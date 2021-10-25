БГУ запустил проект "Карта поздравлений"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-проект "Карта поздравлений" начался в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"На сайте БГУ дан старт онлайн-проекту "Карта поздравлений". Принимаются благодарственные слова от студентов, сотрудников, преподавателей, выпускников, партнеров и всех желающих. Оставить воспоминания и пожелания можно на русском, белорусском, английском и китайском языках. Текст пожеланий и место проживания его автора автоматически находят отражение на электронной карте, охватывающей все страны и города мира. На данный момент поздравления поступили практически со всех областей Беларуси и некоторых регионов Польши", - рассказали в пресс-службе.

БГУ принимает поздравления с 100-летием и от университетских партнеров. Роль и вклад белорусского вуза в развитие, укрепление образовательных и государственных отношений, напутствия дальнейшего движения и новых достижений отмечены в приветственных адресах ректоров, руководителей организаций и предприятий, с которыми БГУ связан долголетним плодотворным сотрудничеством.

Поздравительные письма приходят в формате видеообращений и официальных открыток и дипломов. Познакомиться с их содержанием можно на сайте БГУ в разделе "Поздравления партнеров БГУ". В настоящее время свои пожелания направили ректоры МГУ им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Ереванского государственного университета (Армения), Харбинского университета науки и технологий и Чанчуньского института международной коммерции (Китай), Софийского университета имени св. Климента Охридского (Болгария), Женевского университета (Швейцария), Монгольского государственного университета, Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили (Грузия). В этом разделе находятся поздравительные письма иностранных выпускников разных лет, которые стали преподавателями, дипломатами, руководителями крупных международных корпораций.

За вековую историю университета его выпускниками стали более 185 тыс. человек, из которых свыше 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. К слову, первых иностранных студентов БГУ принял в 1961 году. В настоящее время их число превысило 4 тыс. человек из 60 стран. География прямого межвузовского сотрудничества охватывает 59 стран, с которыми заключено свыше 570 соглашений. Наибольшее количество договоренностей достигнуто с учреждениями России, Китая, Польши, Украины, Германии. Ежегодно БГУ принимает десятки международных делегаций, в том числе с первыми лицами иностранных государств.-0-