Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная неделя стартовала в БГУ. По случаю 100-летия ведущего вуза Беларуси на всех факультетах пройдут расширенные заседания советов. Организуются они в очно-дистанционном формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Участниками мероприятий станут руководство, заведующие кафедрами, ветераны труда и сотрудники подразделений. От имени администрации университета с поздравлениями с вековым юбилеем БГУ выступят проректоры. Они вручат преподавателям и ученым факультетов награды БГУ, профильных министерств и ведомств. В числе вознаграждений грамоты, почетные грамоты, благодарственные письма университета и ректора, а также нагрудные знаки "100 лет БГУ". К слову, последняя награда станет формой поощрения преподавателей, ученых, руководителей и сотрудников, проработавших в БГУ не менее 25 лет. Также к торжественным событиям присоединятся партнеры и заказчики кадров, с которыми факультеты плодотворно сотрудничаю", - рассказали в пресс-службе.

Университетский штат БГУ составляют свыше 7 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивает лучший профессорско-преподавательский состав страны. Это более 3,5 тыс. преподавателей, из которых свыше 210 докторов наук и профессоров, более 1 тыс. кандидатов наук, 11 членов-корреспондентов и 8 академиков НАН Беларуси. Торжественное заседание Совета БГУ пройдет 29 октября.

100-летие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. Университет представлен в 10 глобальных и 7 предметных рейтингах, из которых главный - "большая тройка" рейтингов. В QS БГУ занимает 295-е место, U.S.News - 367-е, в предметном Шанхайском рейтинге БГУ - единственный белорусский вуз, он размещается в диапазоне 201-300. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.

В БГУ обучается около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них около 4 тыс. иностранных граждан. За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-

БГУ запустил проект "Карта поздравлений"