Биометрический паспорт можно получить не выходя из дома

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые виды услуг появились в отделениях по гражданству и миграции. Теперь получить биометрический паспорт можно не выходя из дома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Теперь возможен выезд представителей подразделений по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе. Кроме того, новые документы, когда они будут изготовлены, могут быть выданы гражданам также по месту жительства", - рассказали в ГУВД.

Чтобы воспользоваться этими услугами, достаточно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района. "Услуги оказываются на платной основе", - добавили правоохранители.-0-