Биопрепарат для стимуляции корневой системы растений разработали ученые БГУ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное средство для растений "Корнеплюс" разработали ученые БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Не имеющий в Беларуси аналогов биопрепарат предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Он подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

"Разработчиками выступили сотрудники НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующей лаборатории Ирины Феклистовой. Биорепарат "Корнеплюс" представляет концентрат суспензии живых клеток ризосферных бактерий. Их клетки и синтезируемые ими метаболиты обладают способностью активировать рост корня и самого растения. Для полива под корень растения используется 1 %-ый водный раствор препарата", - рассказали в пресс-службе.

Эффективность препарата "Корнеплюс" подтвердили полевые исследования, проведенные на овощных культурах защищенного и открытого грунта. По результатам экспериментов отмечено увеличение урожайности огурцов на 13,1 %, капусты белокочанной - на 8,8 %.

В нынешнем году биопрепарат будет внедрен в серийное производство.

Создание экологически безопасных биосредств для стимуляции роста растений и защиты сельскохозяйственных культур от возбудителей заболеваний сегодня является актуальным научным направлением в Беларуси. К слову, в БГУ активно ведется работа по разработке разных по форме, типу и применению экологически безопасных микробных препаратов для растений. Среди них микробиологическое удобрение, ускоряющее темпы разложения стерни и соломы "Жыцень", биопрепарат "МаксИммун" для индукции неспецифической устойчивости, препарат "Немацид" для подавления галловой нематоды.-0-