БИСИ: в оценке исторических фактов молодежь Беларуси придерживается традиционных приоритетов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оценке исторических фактов молодежь Беларуси придерживается традиционных приоритетов. Такие данные республиканского социологического опроса населения страны в возрасте от 18 до 29 лет во время круглого стола "Молодежь Беларуси - взгляд в будущее" озвучил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Николай Сухотский, передает корреспондент БЕЛТА.

Опрос проведен по заказу БИСИ Академией управления при Президенте методом интервью лицом к лицу в феврале 2020 года. Выборка составила 1590 респондентов.

"Несмотря на расхожее утверждение о том, что молодежь достаточно критично оценивает прошлое и живет только настоящим и будущим, взгляды современной белорусской молодежи на историю страны в целом существенно не отличаются от тех, которые разделяет взрослое население. В частности, в оценке исторических фактов, знаковых для белорусской государственности, молодежь придерживается традиционных, свойственных и старшему поколению приоритетов. Так, по данным социологического исследования, проведенного в этом году Академией управления при Президенте, наиболее важным историческим событием для молодых граждан является освобождение Беларуси от немецко-фашистской оккупации. Это отметили 67% молодых людей", - сказал Николай Сухотский.

По его словам, сегодняшнее внимание к молодежи неслучайно, поскольку ее роль в жизни белорусского общества и государства объективно велика. "Важно знать ценностные ориентиры молодых людей сегодняшнего так называемого цифрового поколения, так как во многом именно они определяют, каким станет экономическое, политическое, социокультурное, демографическое будущее страны, насколько талант и целеустремленность представителей этой важнейшей социальной группы будут направлены на благо общества", - отметил аналитик БИСИ.-0-