Бизнес должен быть ответственным и честным по отношению к гражданам и своей стране - Лагунова

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес должен быть ответственным и честным по отношению к гражданам и своей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Галина Лагунова.

"Бизнес должен быть ответственным и честным по отношению к гражданам и стране, в которой он работает. Это проявляется в честной уплате налогов, которые потом идут на социальные выплаты, развитие инфраструктуры, здравоохранение и образование, обеспечении достойных зарплат работникам, участии в благотворительных мероприятиях при наличии сверхдоходов. Естественно, государство заинтересовано в сохранении и развитии таких субъектов хозяйствования и всегда готово рассмотреть их конструктивные предложения по совершенствованию законодательного регулирования, подставить плечо, если хотите, в трудную минуту", - сказала Галина Лагунова.

Парламентарий подчеркнула, действующее законодательство содержит значительный перечень мер, обеспечивающих поддержку бизнесу по различным направлениям. При этом работа по поиску новых форм сотрудничества, закреплению стимулирующих механизмов, созданию благоприятных правовых условий для развития идет на постоянной плановой основе.

"В республике принята и реализуется Стратегия развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года", которая является основным ориентиром при формировании и выполнении государственных программ в сфере государственной поддержки МСП, планов его развития на республиканском и региональном уровнях. Ее главная цель - формирование гибкого сектора национальной экономики, обеспечивающего инновационное развитие, высокий уровень конкурентоспособности, эффективную занятость и рост качества жизни населения", - отметила она.

"В то же время неприемлемыми являются действия отдельных представителей бизнес-сообщества по разделению и дискриминации граждан по политическим убеждениям. К чему приводят такие тенденции, можно понять, обратившись к истории человечества. Работайте честно, развивайтесь сами и помогите стране стать лучше, успешнее. Подскажите государству, где для этого необходимо усовершенствовать, изменить правовое регулирование. Вас услышат, пойдут навстречу. Но это движение должно быть взаимным. Государство и бизнес могут не быть друзьями, но они обязаны быть партнерами. Мы все должны понимать, что от нас всех зависит, в какой стране мы все будем жить в будущем. Давайте вместе сделаем ее комфортнее для будущих поколений", - заключила Галина Лагунова.-0-