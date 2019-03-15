15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес выступает за более четкие механизмы для расчета платежей арендаторов на содержание помещений, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) и Республиканском союзе промышленников и предпринимателей проанализировали предлагаемые изменения в постановление Совета Министров от 7 июня 2018 года №433. Постановлением было утверждено положение о порядке возмещения арендаторами расходов арендодателя по содержанию, эксплуатации, ремонту сданной в аренду недвижимости. По оценке бизнеса, после его вступления в силу платежи многих арендаторов по возмещению расходов значительно возросли, а во многих случаях даже превысили арендную плату.

В БНПА и РСПП считают, что в целом предлагаемые изменения отражают основные предложения делового сообщества. По мнению экспертов, новое постановление призвано снять напряжение в бизнес-сообществе, поэтому предлагается дополнить его некоторыми положениями. В частности, предлагается доработать пункт проекта постановления, в котором предусмотрено, что вопросы возмещения арендаторами расходов арендодателя, не урегулированные положением, решаются согласно договорным отношениям между ними. "Чтобы договорные отношения строились на равных и справедливых условиях, не ухудшали положение арендаторов, предложено включить прямое поручение Совета Министров от 14 марта 2017 года № 04/112-22 "Нагрузка на арендаторов, а, соответственно, на малый и средний бизнес, расти не должна", - отметили в РСПП.

Кроме того, бизнес-союзы считают, что при заключении договоров - и это должно быть отражено в положении - необходимо руководствоваться рекомендациями по расчетам расходов по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту сданного в аренду недвижимого имущества, затрат на коммунальные и иные услуги, разработанными Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщалось ранее, Минжилкомхоз выносил на общественные обсуждения изменения в постановление Совмина №433. Скорректировать документ необходимо, чтобы урегулировать проблемные вопросы применения его норм на практике. Обращения бизнеса в Совет по развитию предпринимательства говорили о том, что нынешний порядок возмещения расходов по содержанию имущества привел к существенному росту издержек арендаторов.-0-