Бьорндален: Минск - фантастический туристический город

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален считает Минск фантастическим туристическим городом. Об этом он заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщат БЕЛТА.

"Я знаю немного о Беларуси, совсем немного о Минске. Но Минск удивляет. Совершенно другое представление до того, как ты сюда приезжаешь. - сказал Уле-Эйнар Бьорндален. - Белорусские традиции, гостеприимство невероятны. Город в топе самых чистых городов, которые я знаю. У вас хорошие парки, воздух. Для двухмиллионного города это очень хорошо - говорю как спортсмен".

Как туристический город Минск фантастический. Вместе с тем, по словам спортсмена, белорусской столице стоит себя ярче презентовать на международном уровне. "Мне кажется Беларуси, Минску нужно лучше рассказывать о себе. Создать на самом деле очень хорошую рекламу для страны, потому что о Беларуси немного знают".

Что касается супруги Дарьи Домрачевой, Уле-Эйнар Бьорндален отметил: "Дарью уважают как спортсменку. Норвежские журналисты очень ее поддерживают". По его словам, Дарья всегда остается собой, не создавая какой-то имидж. За это она и нравится людям.-0-