Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит Br239,87

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2020 года №6, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси составлял Br231,83. С 1 февраля он вырастет до Br239,87 (рост на 3,5%) и будет действовать по 30 апреля 2020 года. Для различных групп населения сумма будет разная. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит Br265,91, пенсионеров - Br184,2, студентов - Br232,83, детей в возрасте до 3 лет - Br155,64, детей от 3 до 6 лет - Br212,79, детей от 6 до 18 лет - Br260,48.

Увеличение бюджета прожиточного минимума связано в первую очередь с изменением его структуры (рост на 3,3%), за счет роста цен на товары и услуги БПМ в среднем на душу населения увеличился на 0,2%.

Вместе с бюджетом прожиточного минимума увеличатся и минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров. Вырастут доплаты для лиц в возрасте 75 лет и старше, получающих пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Больше станут пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста, вырастут госпособия на детей. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ - на 3,5%.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-