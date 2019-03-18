Бюджетное субсидирование услуг ЖКХ в Беларуси в 2018 году сократилось на 8,6%

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджетное субсидирование оказанных населению жилищно-коммунальных услуг в 2018 году сократилось на 8,6% по сравнению с 2017-м. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталья Литвинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Литвинчук, в прошлом году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг позволило уменьшить нагрузку на реальный сектор экономики и бюджет. "Сумма перекрестного субсидирования сократилась на Br55 млн. Бюджетное субсидирование уменьшилось на Br42,5 млн, или на 8,6% по сравнению с 2017 годом, - сказала она. - В 2018 году затраты на оказание ЖКУ по системе Минжилкомхоза снижены на Br83,9 млн, что составляет 122% к плану. Это позволило без учета повышения тарифов на ЖКУ повысить уровень возмещения затрат на 1,3 процентного пункта".

Планомерное снижение затрат позволяет сдерживать рост тарифов. "На 2019 год потребовалось незначительное повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение (3,5% и 3,1% соответственно), а на услуги по техобслуживанию, техобслуживанию лифта тарифы не изменились", - отметила начальник управления экономики.-0-