Бюст Иосифу Гошкевичу установлен в японском Хакодате

1 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бюст Иосифу Гошкевичу - уроженцу Минской губернии, первому консулу Российской Империи в Японии - установлен в Культурном центре Хакодате префектуры Хоккайдо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Токио.

Торжественная церемония состоялась 29 марта. Участие в мероприятии приняли российские дипломаты, настоятель местного православного храма, представители филиала Дальневосточного федерального университета. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин подчеркнул в своем выступлении необходимость дальнейшей работы по сохранению общего исторического наследия.

Бюст Иосифа Гошкевича работы советского скульптора Олега Комова в 1989 году был передан в дар Обществу памяти Гошкевича в Хакодате Союзом советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В 1990-х и 2000-х годах предпринимались неоднократные попытки установки памятника в одном из общественных мест города. В результате целенаправленной работы белорусской, российской и японской сторон бюст занял достойное место в Культурном центре Хакодате.

Иосиф Гошкевич - дипломат, ученый-востоковед, путешественник, первый консул Российской Империи в Японии и автор первого в мире японско-русского словаря. Иосиф Гошкевич является знаковой фигурой в двусторонних отношениях Беларуси и Японии. Его память в равной мере чтят как белорусские и российские дипломаты, так и представители Японии. Он во многом был первым, заложил основы и определил ориентиры для будущих поколений, поскольку по его словарям и книгам учились многие советские востоковеды.-0-