Благодатный огонь из Иерусалима сегодня вечером доставят в Минск

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в Великую субботу, согласно сложившейся традиции, в пределы Белорусской православной церкви будет доставлен Благодатный огонь от Гроба Господня. Такая информация размещена на официальном портале БПЦ, сообщает БЕЛТА.

В прошлом году знаковая церемония сопровождалась жесткими карантинными ограничениями. Частично сохранятся они и в этом году.

Несмотря на то, что международный аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, Израиль дал разрешение делегациям из 11 стран получить святыню в Иерусалиме и доставить ее домой. Эти страны - Беларусь, Россия, Молдова, Украина, Грузия, Польша, Казахстан, Румыния, Греция, Кипр, Болгария.

Самолет со святыней на борту прибудет в Национальный аэропорт Минск сегодня в интервале с 20.00 до 21.00.

В 23.40 Благодатный огонь привезут в Свято-Духов кафедральный собор Минска, пасхальное богослужение в котором возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Накануне Пасхи, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме совершается знаковое для всего мира событие - схождение Благодатного огня. Это чудо традиционно транслируется в телеэфире.-0-

Трансляцию пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора проведет "Беларусь 1"