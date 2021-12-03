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03 декабря 2021, 07:52

Благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартует 4 декабря

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация дают 4 декабря старт совместной благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце", секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"Старт нашего благотворительного проекта уже много лет является неотъемлемой частью финала конкурса "Волонтер года", который пройдет 4 декабря в Минске. Это год не стал исключением. По традиции о начале проекта объявят любимые всеми детьми и взрослыми сказочные персонажи Дед Мороз и его внучка Снегурочка, а забавные тигрята (символ 2022 года) пополнят ларец добрых дел подарками для Ивенецкого детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития", - рассказала Александра Гончарова.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет с 4 декабря по 9 января и внесет свою лепту в республиканскую акцию "Наши дети". В центре внимания волонтеров и тимуровцев будут воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, дети с ограниченными возможностями и др.

По словам координатора волонтерского движения "Доброе сердце", в рамках акции планируется провести около 500 благотворительных мероприятий по всей стране. "Так, уже 6 декабря волонтеры Могилевской областной организации БРСМ установят в одном из могилевских универмагов "елку желаний", чтобы исполнить новогодние желания учащихся центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Бобруйского и Осиповичского районов, а также городского поселка Глуск. 11 декабря волонтеры и тимуровцы Жемчужненской средней школы проведут для Снегурочек Барановичского района "школу волшебства", которые помогут осуществить детские мечты. 27 декабря волонтеры Рогачевской районной организации БРСМ подарят праздник маленьким пациентам детской больницы. 28 декабря новогодняя конкурсная программа "Чудеса на Рождество" ожидает воспитанников социально-педагогического центра Оршанского района", - дополнила Александра Гончарова.

Символом акции "Чудеса на Рождество" традиционно станут красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские дни.-0-

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