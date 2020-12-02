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02 декабря 2020, 09:43

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация дают 4 декабря старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Добросердечный благотворительный проект союз молодежи ежегодно проводит совместно с пионерской организацией во время акции "Наши дети". Он призван окружить в предновогодние и предрождественские дни теплом ребят, нуждающихся в особой заботе и внимании. В этом году, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры, мы организуем во всех уголках страны более 500 разноплановых мероприятий для воспитанников детских интернатных учреждений, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с ограниченными возможностями", - рассказала Александра Гончарова.

К примеру, 7 декабря Могилевская областная организация БРСМ дает в универмаге "Центральный" (Могилев) старт благотворительной акции "Елка желаний". Красные рукавички с мечтами воспитанников Климовичского, Кричевского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации украсят в универмаге новогоднюю зеленую красавицу. Исполнить желания детей сможет каждый желающий могилевчанин. В Барановичском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации волонтеры "Доброе сердце" проведут 17 декабря для воспитанников учреждения специального образования мастер-класс по изготовлению декоративных елочек, украшений для них и вручат детям сладкие подарки.

К 23 декабря тимуровцы БРПО готовят театрализованное кукольное представление, сувениры и поделки для воспитанников Житковичского социально-педагогического центра с приютом. Добровольцы Новополоцкого городского комитета БРСМ совместно с конным клубом KM Horses 27 декабря организуют в городском парке культуры и отдыха детскую благотворительную программу с катанием малышей на лошадях. Новогоднее поздравление "Время волшебства" 28 декабря подарят воспитанникам Городейской вспомогательной школы-интернета волонтеры Несвижского района.

Новогодние праздничные утренники и конкурсные программы благотворительной акции, адресные поздравления детям будут проходить по 8 января включительно. "Своей акцией мы хотим привлечь внимание к проблемам детства, а также воспитать у подрастающего поколения чувства милосердия и доброты. Наши дети всегда остаются для нас самыми любимыми, даже если они случайно оступились в этой жизни. Они по-прежнему дети и, конечно же, ждут и верят в чудеса на Рождество. С наступающим Новым годом и Рождеством трудных подростков, находящихся в приемнике-распределителе для несовершеннолетних УВД Миноблисполкама, поздравят волонтеры Минской городской организации БРСМ", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

"Чудеса на Рождество" волонтеры традиционно будут дарить и людям пожилого возраста. К примеру, 24 декабря активисты БРСМ Новогрудского государственного аграрного колледжа передадут видеопоздравление с творческими номерами и сладкие угощения пожилым пациентам Любчанской больницы сестринского ухода.

Александра Гончарова добавила, что в день старта акции на площадке под куполом торгового центра "Столица" состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020". Накануне оргкомитет подвел итоги и определил победителей конкурса среди 88 индивидуальных и коллективных работ в следующих номинациях: "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучший имиджевый плакат" и "Лучшая волонтерская группа в социальной сети". Целью проекта является популяризация и развитие в Беларуси волонтерского движения, выявление и поощрение его лидеров, осуществляющих общественную и социально значимую деятельность.-0-

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