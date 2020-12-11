Благотворительная акция "Наши сердца - детям" стартует в Беларуси 15 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд накануне Нового года и Рождества в 29-й раз проводит республиканскую благотворительную акцию "Наши сердца - детям", которая проходит в рамках общереспубликанской акции "Наши дети". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

"В период самых долгожданных праздников мы поздравляем тех ребят, которые наиболее остро нуждаются в защите и поддержке взрослых, и, конечно, готовим для них подарки", - рассказала Ирина Чернякова.

В частности, 15 декабря Белорусский детский фонд поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством детей-сирот из детских домов семейного типа Минска. Праздничное мероприятие состоится в Центральном детском парке имени Максима Горького возле главной елки.

"В этом году в связи с неблагоприятной эпидобстановкой мы решили организовать для 45 ребят из детских домов семейного типа праздничное мероприятие на свежем воздухе с активной развлекательной программой. Ведь волшебство новогоднего праздника складывается из песен, хороводов, загадок, игр и сказок, приключений, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами. Поздравить ребят и подготовить игровую программу нам помогут преподаватели и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств, члены волонтерского клуба "Слон". Конечно же, важная составляющая праздника - подарки, их получит каждый ребенок", - отметила замдиректора.

Продолжится праздничное мероприятие для детей-сирот из детских домов семейного типа в Минском планетарии, где им покажут полнокупольный (сферический) фильм, а также состоится экскурсия по завораживающему звездному небу.

Как подчеркнула Ирина Чернякова, этот праздник откроет череду добрых дел по всей стране. По многолетней традиции сладкие подарки Белорусский детский фонд вручит детям, которые накануне самых долгожданных праздников находятся на лечении в детском ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи, республиканском научно-практическом центре детской хирургии, детском отделении РНПЦ психического здоровья.

"В этом году мы не сможем прийти в сами отделения к детям, но организуем для них праздник и конкурсы онлайн. Все областные отделения Белорусского детского фонда готовят благотворительные программы в своих регионах для детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, которые находятся в больницах или обучаются в специализированных учреждениях, - добавила замдиректора. - Ощутить радость приближающегося волшебного праздника, наполнить семьи теплом общих позитивных впечатлений, окружить заботой тех детей, кто остался без родителей, - важная часть новогодних и рождественских добрых дел". -0-