8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" стала межконфессиональной, сообщила журналистам секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительную акцию традиционно открыла рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. "В этом году храм гостеприимно распахнул свои двери для талантливых ребят из Буда-Кошелевского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области и городского поселка Ивенец Воложинского района Минской области. В этом году наша программа стала межконфессиональной и собрала представителей основных конфессий Беларуси", - рассказала Александра Гончарова.

На этот раз в Минск приехали юные артисты образцового ансамбля танца "Мiлавiца" Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, детского образцового ансамбля "Верасок" Хойникской детской школы искусств и многие другие. Митрополит поздравил девочек и мальчиков с наступившим Рождеством Христовым, совершил молитву за детей Беларуси, благословил участников встречи. Ребята в знак благодарности преподнесли ему творческие поздравления и сувениры, изготовленные своими руками, в том числе праздничный рождественский пирог с 25 свечами в честь юбилея программы.

Благотворительная акция продолжится в Белорусском государственном цирке. Именно здесь всех юных гостей Минска ожидает грандиозное цирковое шоу от "Бриллиантового цирка Якутии". Ребята увидят уникальное сказочное цирковое представление "Тепло вечной мерзлоты", сочетающее в себе удивительный национальный колорит с битвами шаманов, сложнейшими и захватывающими дух акробатическими трюками, полетами под самым куполом, чудесами якутских эквилибристов. Порадуют ребят выступления обитателей тундры: северных оленей, песцов, лисиц и собак-лаек. Каждый юный участник традиционно получит сладкий подарок. Всего в этом году праздник в белорусской столице собрал 1,6 тыс. ребят.

"Главная задача проекта - духовная, социальная и творческая поддержка детей, проживающих в отдаленных и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси. Это возможность в очередной раз подчеркнуть, сколько талантливых ребят живут в стране, и, конечно, этого своего рода поощрение для них - в светлые, праздничные дни побывать в столице, получить благословение Его Высокопреосвященства и посетить представление в Белгосцирке", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторами XXV республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети" выступают ОО "БРСМ", Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Епархиальное управление БПЦ, ОО "Белорусский фонд мира" при поддержке Министерства образования и Белорусского государственного цирка. За годы реализации этот проект объединил более 51 тыс. детей.

"Рождественская елка - наши дети" завершает благотворительную акцию БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", которая в 2018-2019 годах внесла достойный вклад в копилку добрых дел общереспубликанского проекта "Наши дети".-0-