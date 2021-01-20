Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" – 3 года!

14 января состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию благотворительного проекта "Прикосновения", стартовавшего в октябре 2017 года по инициативе Белагропромбанка, компании Mastercard и благотворительного фонда "Прикосновение к жизни".

Спикерами пресс-конференции стали операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Лариса Ивашкевич, исполнительный директор фонда Елена Мединская, а также представитель партнера благотворительного фонда – главный научный сотрудник ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" Ольга Алейникова.

Отчетное мероприятие к годовщине запуска проекта "Прикосновения" проводится уже в третий раз. В 2019 году оно было совмещено с детским праздником, однако на этот раз из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки формат мероприятия скорректировали. 20 декабря 2020 года на площадке возле РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в рамках празднования 3-летия проекта "Прикосновения" было организовано яркое новогоднее шоу для детей, находящихся на лечении.

Новогодний праздник для детей, находящихся на лечении в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, 20 декабря 2020 года

Сама же пресс-конференция была организована отдельно в актуальном сейчас онлайн-формате – спикеры выступили в рамках онлайн-трансляции, подключиться к которой мог любой желающий. Представители организаций – участников проекта рассказали о текущих достижениях, планах на будущее, а также ответили на вопросы зрителей трансляции – журналистов, сотрудников банка, держателей благотворительной платежной карточки "Прикосновения" и просто неравнодушных людей.

Слева направо: научный сотрудник ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" Ольга Алейникова, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Лариса Ивашкевич, исполнительный директор фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская

В настоящее время в обращении находится порядка 40 000 благотворительных карточек "Прикосновения". Это количество сопоставимо с населением целого города, такого как Рогачев, Сморгонь или Осиповичи. 0,3% от суммы каждого платежа, проводимого по такой карточке, перечисляется в благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Белагропромбанк, со своей стороны, за счет собственных средств дополнительно перечисляет в фонд такую же сумму плюс 50% от стоимости каждой карточки.

Общая сумма пожертвований, собранных в рамках проекта за три года, составила свыше 600 тыс. бел. руб. Эти средства направляются фондом на поддержание заболевших детей, закупки специализированного питания для ослабленных пациентов с онкозаболеваниями, приобретение медицинских материалов и техники.

При этом участие Белагропромбанка в благотворительном проекте не ограничивается сбором и перечислением пожертвований. При содействии банка в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в 2019 году была открыта и оснащена ультрасовременная лаборатория генетических биотехнологий, которая позволяет выявлять рак на ранних стадиях, во много раз облегчать течение болезни у детей и ускорять процесс излечения.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко (первый справа), первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский (первый слева), руководство и сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, представители строительной компании на открытии лаборатории, 1 июня 2019 года

Ольга Алейникова отметила, что лаборатория уже спасает детские жизни, и привела несколько примеров из реальной врачебной практики. В лаборатории с помощью генной инженерии ведутся разработки противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и другими клеточными препаратами с противоопухолевой активностью. Эти методы терапии зачастую являются последним шансом на излечение детей, которым стандартные методы лечения не помогают.

Партнерство банка с фондом "Прикосновение к жизни" переросло в крепкую дружбу и позволило провести в Беларуси Всемирные Игры Победителей для детей, перенесших онкологию.

Награждение призеров II Национального этапа Игр Победителей в Беларуси, май 2019 года

– Оглядываясь на достижения прошедших трех лет, можно с уверенностью сказать – проект удался! – подчеркнула Анна Свистунова. – Хочу поблагодарить всех держателей благотворительной карточки, без которых этот проект не состоялся бы.

Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова

Благодарность всем держателям благотворительной карточки "Прикосновения" высказали и другие представители участников проекта.

– Благотворительности не бывает много, – подчеркнул Вадим Головчиц. – Трехлетняя история успешного развития проекта "Прикосновения" показывает, что белорусское общество может демонстрировать высокий уровень социальной ответственности. Разумеется, в успехе проекта немалую роль сыграла слаженная работа его участников и партнеров, проявляющих высокую активность.

Выступление директора компании Mastercard в Беларуси Вадима Головчица

Белагропромбанк планирует развивать проект "Прикосновения" в направлении его дальнейшей диджитализации и привлекать к участию в благотворительности новых клиентов. С помощью цифровых технологий сбор пожертвований можно сделать максимально простым и быстрым. Например, ОАО "Белагропромбанк" совместно с ООО "ТУССОН" и международной платежной системой Mastercard устанавливают специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу благотворительного фонда "Прикосновение к жизни". На данный момент установлено три таких благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции по г. Минску ОАО "Белагропромбанк" на ул. Романовская Слобода, 8; в Национальном аэропорту "Минск"; в Центре банковских услуг №202/45 г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (гипермаркет Green).

Банк ежемесячно в виде SMS-сообщения направляет держателям карточек слова благодарности за участие в проекте и информацию о сумме пожертвования. В отчетах, которые Белагропромбанк регулярно размещает на своем сайте, каждый желающий может лично увидеть, куда были потрачены собранные денежные средства.

Кроме того, ежегодно Белагропромбанк совместно с Mastercard благодарит держателей карточек, пожертвовавших наибольшие суммы, – вручает им символичные сувениры, которые должны напоминать о том, что делать добро – просто.

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551

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