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20 января 2021, 09:00

Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" – 3 года!

14 января состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию благотворительного проекта "Прикосновения", стартовавшего в октябре 2017 года по инициативе Белагропромбанка, компании Mastercard и благотворительного фонда "Прикосновение к жизни".

Спикерами пресс-конференции стали операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Лариса Ивашкевич, исполнительный директор фонда Елена Мединская, а также представитель партнера благотворительного фонда – главный научный сотрудник ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" Ольга Алейникова.

Отчетное мероприятие к годовщине запуска проекта "Прикосновения" проводится уже в третий раз. В 2019 году оно было совмещено с детским праздником, однако на этот раз из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки формат мероприятия скорректировали. 20 декабря 2020 года на площадке возле РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в рамках празднования 3-летия проекта "Прикосновения" было организовано яркое новогоднее шоу для детей, находящихся на лечении.

Новогодний праздник для детей, находящихся на лечении в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, 20 декабря 2020 года
Новогодний праздник для детей, находящихся на лечении в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, 20 декабря 2020 года

Сама же пресс-конференция была организована отдельно в актуальном сейчас онлайн-формате – спикеры выступили в рамках онлайн-трансляции, подключиться к которой мог любой желающий. Представители организаций – участников проекта рассказали о текущих достижениях, планах на будущее, а также ответили на вопросы зрителей трансляции – журналистов, сотрудников банка, держателей благотворительной платежной карточки "Прикосновения" и просто неравнодушных людей.

Слева направо: научный сотрудник ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" Ольга Алейникова, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Лариса Ивашкевич, исполнительный директор фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская
Слева направо: научный сотрудник ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" Ольга Алейникова, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц, операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Лариса Ивашкевич, исполнительный директор фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская

В настоящее время в обращении находится порядка 40 000 благотворительных карточек "Прикосновения". Это количество сопоставимо с населением целого города, такого как Рогачев, Сморгонь или Осиповичи. 0,3% от суммы каждого платежа, проводимого по такой карточке, перечисляется в благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Белагропромбанк, со своей стороны, за счет собственных средств дополнительно перечисляет в фонд такую же сумму плюс 50% от стоимости каждой карточки.

Общая сумма пожертвований, собранных в рамках проекта за три года, составила свыше 600 тыс. бел. руб. Эти средства направляются фондом на поддержание заболевших детей, закупки специализированного питания для ослабленных пациентов с онкозаболеваниями, приобретение медицинских материалов и техники.

При этом участие Белагропромбанка в благотворительном проекте не ограничивается сбором и перечислением пожертвований. При содействии банка в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в 2019 году была открыта и оснащена ультрасовременная лаборатория генетических биотехнологий, которая позволяет выявлять рак на ранних стадиях, во много раз облегчать течение болезни у детей и ускорять процесс излечения.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко (первый справа), первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский (первый слева), руководство и сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, представители строительной компании на открытии лаборатории, 1 июня 2019 года
Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко (первый справа), первый заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский (первый слева), руководство и сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, представители строительной компании на открытии лаборатории, 1 июня 2019 года

Ольга Алейникова отметила, что лаборатория уже спасает детские жизни, и привела несколько примеров из реальной врачебной практики. В лаборатории с помощью генной инженерии ведутся разработки противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и другими клеточными препаратами с противоопухолевой активностью. Эти методы терапии зачастую являются последним шансом на излечение детей, которым стандартные методы лечения не помогают.

Партнерство банка с фондом "Прикосновение к жизни" переросло в крепкую дружбу и позволило провести в Беларуси Всемирные Игры Победителей для детей, перенесших онкологию.

Награждение призеров II Национального этапа Игр Победителей в Беларуси, май 2019 года
Награждение призеров II Национального этапа Игр Победителей в Беларуси, май 2019 года

– Оглядываясь на достижения прошедших трех лет, можно с уверенностью сказать – проект удался! – подчеркнула Анна Свистунова. – Хочу поблагодарить всех держателей благотворительной карточки, без которых этот проект не состоялся бы.

Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова
Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова

Благодарность всем держателям благотворительной карточки "Прикосновения" высказали и другие представители участников проекта.

– Благотворительности не бывает много, – подчеркнул Вадим Головчиц. – Трехлетняя история успешного развития проекта "Прикосновения" показывает, что белорусское общество может демонстрировать высокий уровень социальной ответственности. Разумеется, в успехе проекта немалую роль сыграла слаженная работа его участников и партнеров, проявляющих высокую активность.

Выступление директора компании Mastercard в Беларуси Вадима Головчица
Выступление директора компании Mastercard в Беларуси Вадима Головчица

Белагропромбанк планирует развивать проект "Прикосновения" в направлении его дальнейшей диджитализации и привлекать к участию в благотворительности новых клиентов. С помощью цифровых технологий сбор пожертвований можно сделать максимально простым и быстрым. Например, ОАО "Белагропромбанк" совместно с ООО "ТУССОН" и международной платежной системой Mastercard устанавливают специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу благотворительного фонда "Прикосновение к жизни". На данный момент установлено три таких благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции по г. Минску ОАО "Белагропромбанк" на ул. Романовская Слобода, 8; в Национальном аэропорту "Минск"; в Центре банковских услуг №202/45 г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (гипермаркет Green).

Банк ежемесячно в виде SMS-сообщения направляет держателям карточек слова благодарности за участие в проекте и информацию о сумме пожертвования. В отчетах, которые Белагропромбанк регулярно размещает на своем сайте, каждый желающий может лично увидеть, куда были потрачены собранные денежные средства.

Кроме того, ежегодно Белагропромбанк совместно с Mastercard благодарит держателей карточек, пожертвовавших наибольшие суммы, – вручает им символичные сувениры, которые должны напоминать о том, что делать добро – просто.

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551

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