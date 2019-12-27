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27 декабря 2019, 09:00

Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года

Сердце – символ благотворительного проекта Белагропромбанка "Прикосновения"
Сердце – символ благотворительного проекта Белагропромбанка "Прикосновения"

Два года назад Белагропромбанк совместно с платежной компанией Mastercard и фондом "Прикосновение к жизни" дали старт благотворительному проекту – в его основу легла платежная карточка "Прикосновения". Казалось бы, обычная пластиковая карта, но нет: с ее помощью можно сделать жизнь больных детей легче, подарить им надежду.

За прошедшие два года свои "прикосновения" проекту передали десятки тысяч неравнодушных людей. Помощь оказана на сумму более 160 тысяч белорусских рублей. За этой большой цифрой стоят реальные истории жизни сотен детей, больных онкологическими и гематологическими заболеваниями. Все они могут надеяться на настоящее чудо — избавление от тяжелого диагноза и полное выздоровление.

Пока вы совершаете привычные для себя действия: оплачиваете покупки, интернет, мобильную связь или коммунальные услуги, снимаете деньги в банкоматах и инфокиосках для новых приобретений, тяжелобольные дети со всей республики становятся все ближе и ближе к своей мечте. Все средства, собранные в рамках этого проекта, идут на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Подведение итогов двухлетия проекта "Прикосновения" прошло в формате небольшой пресс-конференции с участием представителей Белагропромбанка, компании Mastercard в Беларуси, фонда "Прикосновение к жизни", РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Подведение итогов двухлетия проекта "Прикосновения" прошло в формате небольшой пресс-конференции с участием представителей Белагропромбанка, компании Mastercard в Беларуси, фонда "Прикосновение к жизни", РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Благодаря карте "Прикосновения" помогать детям стало проще. Теперь не нужно ходить в банк и оформлять документы или звонить по телефону… 50% от стоимости карточки, которую можно приобрести в любом из отделений Белагропромбанка, перечисляется в благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Совершая любые транзакции с использованием карточки Mastercard "Прикосновения", 0,3% от суммы платежа перечисляется в фонд с вашего счета. В солидарность с вами Белагропромбанк в свою очередь удваивает сумму и перечисляет еще 0,3% за счет собственных средств. При этом каждый участник проекта может узнать, на что тратятся собранные с его участием денежные средства – для этого нужно просто зайти на сайт Белагропромбанка, где регулярно публикуются отчеты.

Помощь, оказанная благодаря активному использованию карточки "Прикосновения", позволила поддержать пациентов при прохождении лечения и сдаче генетического анализа, закупить специализированное питание для ослабленных пациентов, стерильные одноразовые расходные материалы, конструкции медицинского назначения, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений.

По словам операционного директора дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анны Свистуновой, за два года было сделано очень многое: удалось почти утроить количество выпущенных карточек "Прикосновения".

– Сегодня количество участников измеряется десятками тысяч. Люди осознанно делают свой выбор и присоединяются к нашему проекту, — отметила Анна Свистунова. – Не стану раскрывать все секреты, но в планах активное развитие нашего проекта и вовлечение все больше добрых сердец.

Открытие новой ультрасовременной лаборатории генетических биотехнологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии (Боровляны, 1 июня 2019 года)
Открытие новой ультрасовременной лаборатории генетических биотехнологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии (Боровляны, 1 июня 2019 года)

Самым важным достижением уходящего года благодаря проекту "Прикосновения" стало строительство и оснащение молекулярной лаборатории при ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии" в Боровлянах. Ее открытие состоялось 1 июня в Международный день защиты детей. К созданию уникальной для нашей страны лаборатории белорусские врачи-онкологи шли не один год. Реализация масштабного проекта затягивалась из-за нехватки финансирования. Однако помог счастливый случай – на помощь пришел Белагропромбанк, который выделил недостающую сумму для строительства и оснащения лаборатории – более 80% необходимых средств. В короткие сроки – менее чем за полгода – лаборатория, где применяют новый метод лечения рака у детей — CAR-T-терапию, была построена!

- CAR-T-терапию используют в случае, если стандартные методы: лучевая и химиотерапия, некоторые виды иммунной терапии – не помогли. Аналогов такого метода лечения в Беларуси нет. На постсоветском пространстве только в России есть лаборатория, где доступен метод CAR-T-терапии, – говорит профессор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова. – Благодаря Белагропромбанку и держателям карточки "Прикосновения" новейшие технологии лечения больных раком детей теперь внедрены и в нашей стране.

Белагропромбанк наградил самых активных держателей карточки "Прикосновения". На фото слева направо: операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, держатель карточки "Прикосновения" Владимир Кулик, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц
Белагропромбанк наградил самых активных держателей карточки "Прикосновения". На фото слева направо: операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, держатель карточки "Прикосновения" Владимир Кулик, директор компании Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц

На праздничном мероприятии, где в доброжелательной атмосфере собрались неравнодушные к чужим бедам и проблемам, организаторы социального проекта "Прикосновения" призвали к благотворительности всех людей и поблагодарили тех, кто уже участвует в проекте, а именно – держателей карточек "Прикосновения".

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