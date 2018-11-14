БМЗ изготовил коллекцию стальных украшений из образцов заводской металлопродукции

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" представило коллекцию стальных украшений из образцов заводской металлопродукции на страницах корпоративного календаря на 2019 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Особенностью издания стала презентация украшений, изготовленных в цехе ремонта металлургического оборудования по эскизам заводских дизайнеров. "В качестве материала использовали главное заводское "золото" - литые заготовки, металлопрокат, трубы, металлокорд, проволоку и фибру. Именно поэтому ожерелья, серьги и браслеты, помимо оригинального внешнего вида, получили еще и вполне ощутимый вес", - уточнил Александр Олесик.

Каждый месяц юбилейного для завода, 35-го со дня его пуска, года представляют фотографии сотрудниц холдинга с этими необычными украшениями.

В настоящий момент оригинальная коллекция экспонируется на металлургическом форуме "Металл-Экспо'2018" в Москве, а впоследствии займет место в музее предприятия.

При создании образов творческая команда учитывала символические моменты, отражающие основное производство БМЗ. "Мы стремились выстроить каждый кадр так, чтобы в нем был огонь, без которого не обходится выплавка стали. Это своеобразный символ того, что за спиной каждого нашего сотрудника стоит сталеплавильное производство - основа деятельности завода. С учетом специфики производства и техники безопасности провести такую фотосессию на фоне действующих печей нереально. Поэтому соответствующую огненную атмосферу создали при помощи обычных новогодних гирлянд", - рассказал один из фотографов Максим Усик.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, официальная презентация календаря запланирована на декабрь. Вместе с ним будет представлен еще один вариант издания - с детскими рисунками.-0-

Фото БМЗ