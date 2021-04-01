БНТУ подтвердил соответствие системы управления охраной труда новому госстандарту

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университете подтвердил соответствие системы управления охраной труда требованиям СТБ ISO 45001-2020. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

С 1 мая 2020 года в Беларуси введен в действие государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020 "Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению", который принят взамен предыдущей версии стандарта СТБ 18001-2009 "Системы управления охраной труда. Требования". СТБ ISO 45001-2020 направлен на создание основ для повышения уровня безопасности работников, снижения рисков на рабочем месте и формирования лучших, а также более безопасных условий труда.

"Филиал Белорусского национального технического университета "Научно-исследовательский политехнический институт" разработал комплекс мероприятий по переходу сертифицированной системы управления охраной труда на версию стандарта СТБ ISO 45001-2020. Приложенные усилия увенчались успехом. БНТУ выдан сертификат соответствия, свидетельствующий о том, что система менеджмента здоровья и безопасности при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и инновационных работ соответствует требованиям СТБ ISO 45001-2020", - отметили в пресс-службе.

Так, БНТУ стал первой в стране организацией, подтвердившей соответствие системы управления охраной труда требованиям нового госстандарта при выполнении научно-исследовательских работ.-0-