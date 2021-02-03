БНТУ приглашает учащихся 8-11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет приглашает учащихся 8-11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн и получить профессиональную консультацию по выбору будущей профессии с учетом способностей, интересов и личностных особенностей тестируемого, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Результаты тестирования включают графический шкальный профиль, перечень наиболее подходящих учащемуся профессий, развернутые текстовые интерпретации результатов. Получив данную информацию, учащиеся смогут правильно и осознанно выбрать профессиональную сферу и определить подходящий профиль обучения в старших классах.
"Для участия в онлайн-тестировании необходимо направить запрос на электронную почту prof@bntu.by. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (017) 292-83-16", - рассказали в пресс-службе.-0-