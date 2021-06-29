Бобруйск с 15 по 17 июля примет фестиваль "Вытокі"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 по 17 июля культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" состоится в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. Масштабный фестиваль оставил много положительных эмоций у жителей этих регионов,

Фестиваль в Бобруйске откроется 15 июля экскурсией и программой историко-культурного наследия. В этот день в одном из самых атмосферных мест города, "Еврейском дворике", состоится круглый стол "Бобруйск. Традиции и современность" (13.00). С произведениями белорусских художников можно будет познакомиться во время работы художественной выставки "Кола часу" и выставки детского рисунка (17.30, художественный музей, ул. М.Горького, 28). На лекции-презентации "Современное белорусское изобразительное искусство" (18.00) эксперты подробно расскажут о направлениях в этой области.

Во второй день фестиваля, 16 июля, состоятся семинары по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00, областной театр драмы и комедии, ул. Социалистическая, 105) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, "БобруйскАгромаш", ул.Шинная, 15). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Подробно об олимпийском движении можно будет узнать на семинаре Белорусской олимпийской академии (СШ №34, 15.00). Вечером в областном театре драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича состоится концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу" (19.00).

Центральным мероприятием фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" 17 июля станет спортивная площадка (13.00) около семитысячной "Бобруйск-Арены", которая давно приглянулась горожанам и является популярным местом проведения различных мероприятий. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Бобруйске завершится 17 июля вечерним концертом (19.00) с участием популярных артистов: "Арт-группа "Беларусы", Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа Jazz City Band, группа "Байсити", Александр Воронище, группа "Дрозды". Под занавес праздника зрителей ждет красочный фейерверк.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" в 2021 году пройдет также в Солигорске (22-24 июля). Финальным аккордом станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-