Богдан о пандемии COVID-19: прогнозы не всегда сбываются, нужно быть готовыми к любым вариантам

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозы по развитию пандемии COVID-19 сбываются не в полной мере, поэтому нужно быть готовыми к любым вариантам, заявила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Очень показательно: когда наш глава государства задал этот вопрос на саммите глав СНГ Анне Поповой, ведущему специалисту в Российской Федерации, она подтвердила, что прогнозы - дело очень неблагодарное, их достаточно сложно строить. Ни один прогноз, который был построен в нашей стране, полностью не оправдался, потому что вирус оказался мутирующим, сложным, непредсказуемым, не укладывающимся в типичные законы эпидемиологии", - сказала Елена Богдан.

Она считает, что нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий. "Наша задача не столько прогнозировать, сколько быть готовыми к различным вариантам развития событий. Как с большим количеством заболевших взрослых, так и с большим количеством заболевшей молодежи, детей. Это те вопросы, которые прорабатывает и комитет по здравоохранению, и Министерство здравоохранения", - добавила она.-0-

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