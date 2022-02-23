Богдан об укреплении института семьи: важно начинать с собственных отношений

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан считает, что в вопросе укрепления института семьи важно начинать с укрепления собственных отношений. Об этом она заявила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Чтобы укрепить семьи, каждый должен начать с себя, с укрепления отношений в собственной семье. Очень просто собрать вещи, хлопнуть дверью и уйти, - сказала Елена Богдан. - Когда люди создают семью, они должны понимать, что это ежедневный труд на благо другого человека, а когда появляется ребенок, этот труд со стороны мамы и со стороны папы умножается, считайте, на два". Впрочем, сегодня не вся молодежь готова выйти из зоны комфорта и заботиться о ком-то другом, отметила она.

Председатель Белорусского союза женщин подчеркнула: "Хочется видеть наши белорусские семьи многодетными". Неслучайно, по ее словам, в проекте Конституции, который вынесен на референдум, говорится о защите не только многодетных семей, но вообще семей с детьми.

Вместе с тем Елена Богдан указала на парадоксальную ситуацию: чем лучше живет общество, тем позже женятся, выходят замуж, создают семьи и тем меньшее количество детей рождается. "Это действительно парадокс", - заметила она, добавив, что "сегодня уходит понимание того, зачем нужна семья".

Председатель Белорусского союза женщин рассказала об одной из недавних инициатив, которая проводилась в преддверии Дня защиты детей. В течение двух недель приводили детские площадки в нормальный вид - красили, сажали цветы, ремонтировали. Завершилась акция поздравлением детей, которые растут в неполных семьях, где папы одни воспитывают детей. Таких семей оказалось немало, и в некоторых из них поддержка нужна и детям, и папе.

Елена Богдан также напомнила о планах издать журнал, который будут дарить женщинам после роддома. "Мы думали сделать это в виде журнала, куда включить то, что сегодня делает государство для маленького гражданина, который только родился", - отметила она.-0-

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